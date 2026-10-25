Nusaybin'de kazada ölen 4'ü çocuk 6 kişi Topaçlı'da toprağa verildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde yaşamını yitiren 4'ü çocuk 6 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Fikriye (30), Gülcan (28), Mehmet Şirin (11), Lavin (9), Zana (5) ve Mert Öztürk'ün (5) cenazeleri, yakınları tarafından Nusaybin'deki hastane morgundan alındı.

Kırasal Tepealtı Mahallesi'ne bağlı Topaçlı mezrasındaki camiye getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Ailenin yakınları gözyaşı döktü.

Dün, Mardin-Şırnak kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil sulama kanalına devrilmişti. Araçta bulunan Mehmet Şirin (11), Lavin (9), Zana (5) ve Mert Öztürk (5) kaza yerinde, ağır yaralanan Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk (28) de sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu öğrenilmişti.