Nusaybin'de Minibüs Devrildi, Şoför Yaralandı - Son Dakika
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Nusaybin'de Minibüs Devrildi, Şoför Yaralandı

11.06.2026 14:34
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Mardin Nusaybin'de kontrolden çıkan minibüs devrildi, şoför hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak önce refüje, ardından başka bir araca çarparak devrilen minibüsün şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi İsmail Irmak Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 47 ADJ 780 plakalı minibüs, iddiaya göre önüne çıklan bir araca çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak önce refüje, ardından da park halindeki başka bir araca yandan çarptı. Kazada, devrilen minibüsün şoförü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Nusaybin, Mardin, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de Minibüs Devrildi, Şoför Yaralandı - Son Dakika

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