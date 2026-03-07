Nusaybin'de Tarım Makinesi Yüklü Kamyonet Kazası

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, tarım makinesi yüklü kamyonetin yoldan savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpek Yolu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 16 ALT 855 plakalı mısır ekim mibzeri yüklü kamyonet, yolda savruldu. M.Ş. (53), V.Ş. (22) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.