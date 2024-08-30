Nusaybin\'de tehlikeli yolculuk kamerada

Güncel

Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 3 kişinin yolcu minibüsünün tavanındaki tehlikeli yolculuğu, güvenlik kameralarına yansıdı.

Nusaybin ilçesi merkez Selahaddin Eyyubi Mahallesi Midyat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 DRD 257 plakalı yolcu minibüsünün tavanında 3 kişi yan yatarak yolculuk yaptı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Minibüs bir süre sonra gözden kayboldu.