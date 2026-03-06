Nusaybin\'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AUJ 664 plakalı tır, Demirtepe Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, tır sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
