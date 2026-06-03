Nusaybin'de Un Yüklü TIR'da Yangın - Son Dakika
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Nusaybin'de Un Yüklü TIR'da Yangın

03.06.2026 10:42
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde un yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki un yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangında dorse ile yüklü bulunan un çuvallarının büyük bölümü zarar gördü.

Yangın, dün 23.30 sıralarında uluslararası İpekyolu üzerindeki Devlet Hastanesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABR 612 plakalı un yüklü TIR'ın dorsesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu. Sürücü ve çevredekiler, çekici kısmını dorseden ayırarak alevlerin araca sıçramasını önledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında TIR'ın dorsesi ile taşınan un çuvallarının büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, Nusaybin, Güvenlik, Olaylar, Mardin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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