Nusaybin Sınır Kapısı İçin Onay Bekleniyor

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılması için Suriye merkezi hükümetinin onayının beklendiğini ifade ederek, "Bize iletilen bilgilere göre Suriye merkezi hükümetinin onay vermesi halinde kapı kısa süre içerisinde açılabilecek. Bu gelişme bölge ticaretine ciddi bir nefes aldıracaktır" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclisi, Meclis Başkanı Nevin İl başkanlığında haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, yılın ilk 5 aylık ihracat verilerinin bölge ekonomisi açısından kaygı verici olduğunu belirterek, "Irak'a yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,3, Suriye'ye yapılan ihracat ise yüzde 35,7 oranında düştü" dedi.

İhracattaki gerilemenin yalnızca bölgesel değil, küresel ekonomik koşullardan da kaynaklandığını ifade eden Kaya, Irak'ta uygulanan yeni vergiler, sınır ticaretindeki engeller ve Suriye'ye hala Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden ticaret yapılmasının önemli sorunlar yarattığını söyledi.

Kaya, Diyarbakır'ın Suriye ve Irak pazarlarında yaşadığı kaybın Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında daha net görüldüğünü belirtti. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının arttığı bir dönemde Diyarbakır'ın ihracatında yaşanan düşüşün dikkat çekici olduğunu söyleyen Kaya, bunun temel nedenlerinden birinin bölgenin doğrudan sınır kapılarını kullanamaması olduğunu ifade etti.

DTSO Başkanı Kaya, özellikle Nusaybin Sınır Kapısı'nın yıllardır kapalı olmasının ve Suriye'ye ticaretin hala Cilvegözü üzerinden yapılmak zorunda kalınmasının Diyarbakır ve bölge illerinin rekabet gücünü zayıflattığını belirterek, "Türkiye'nin Suriye ihracatı artarken Diyarbakır'ın ihracatının düşmesi, bölgenin doğrudan sınır ticaretinden yeterince yararlanamadığını gösteriyor. Nusaybin Kapısı'nın açılması halinde hem Diyarbakır'ın hem de bölgenin Suriye pazarındaki payı yeniden büyüyebilir" dedi.

NUSAYBİN SINIR KAPISI İÇİN GERİ SAYIM

Ticaret Bakanlığı ile yürüttükleri görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını aktaran Kaya, yaklaşık 13 yıldır kapalı bulunan Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılması konusunda son aşamaya gelindiğini belirtti.

Türkiye tarafındaki altyapının hazır olduğunu vurgulayan Kaya, "Bize iletilen bilgilere göre Suriye merkezi hükümetinin onay vermesi halinde kapı kısa süre içerisinde açılabilecek. Bu gelişme bölge ticaretine ciddi bir nefes aldıracaktır" diye konuştu.

Kapının açılmasıyla birlikte DTSO'nun Suriye'ye geniş katılımlı bir ticaret heyeti göndermeyi planladığını açıklayan Kaya, Duhok, Zaho ve Kamışlo'daki oda ve ekonomik çevrelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN ARTTI, DİYARBAKIR'IN DÜŞTÜ

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yüzde 24 artarken, aynı dönemde Diyarbakır'ın Suriye'ye ihracatı yüzde 35,7 geriledi. Irak pazarında da benzer bir tablo yaşandı. Türkiye'nin Irak'a ihracatı yüzde 22,8 azalırken, Diyarbakır'ın Irak'a ihracatındaki düşüş yüzde 42,3'e ulaştı.