Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırı: 30 Ölü

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralananların sayısı 40'a çıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bazı ev ve binaları hedef aldı.

Saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk 30 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, bölgedeki büyük yıkımın ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri aramaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.