Nvidia eski CEO'su Huang'ın üç komitede kapalı oturumda ifade vereceği bildirildi - Son Dakika
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Nvidia eski CEO'su Huang'ın üç komitede kapalı oturumda ifade vereceği bildirildi

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Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın, ihracat kısıtlamalarının ihlal edildiği iddiaları kapsamında üç komitenin kapalı oturumunda ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi. Teknoloji dünyasından isimler, Huang'ın dönmesi için şirket yönetimine ve Beyaz Saray'a lobi yapıyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın görevine dönmesi için teknoloji dünyasından isimler şirketin yönetim kuruluna baskı yaparken, Huang'ın ABD Kongresindeki üç komitenin kapalı oturumunda ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, 12 Kasım'da casus olduğu öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile ilişkisi iddiasıyla görevinden ayrılan Huang, yeniden Nvidia'nın yönetimini üstlenme ihtimalini yakın çevresiyle değerlendiriyor.

Huang'a yakın isimlerin desteğiyle Silikon Vadisi'nden yöneticiler, Huang'ın göreve dönmesi için şirketin yönetim kurulunu ve Beyaz Saray'ı ikna etmeye yönelik lobi çalışması başlattı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ve birçok teknoloji yöneticisi, Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang'ın görevine iadesini talep eden dilekçeye imza atmıştı.

Huang, ABD Kongresinde ifade verecek

Öte yandan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, İstihbarat Komitesi ve Çin Özel Komitesi, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının ihlal edildiği iddiaları kapsamında Huang'ı kapalı oturumda dinlemeye hazırlanıyor.

Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar, CBS News'e yaptığı açıklamada, Huang ve şirket temsilcilerinin gönüllü olarak ifade vermeyi kabul ettiğini belirtti.

Moolenaar, kesin tarih üzerinde görüşmelerin sürdüğünü ancak tarafların komiteyle işbirliği yapacağını söyledi.

Olay

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Bunun üzerine Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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