NYT, Nvidia CEO'su Huang-Powell evlilik dışı ilişki iddiasını 5 eski çalışana dayandırdı

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın, şirketteki bir yöneticiyle "evlilik dışı ilişki yaşadığı" iddia edildi.

Huang'ın Çin ajanı olduğu iddia edilen Alice Huang ile ilişkisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından, New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, CEO'nun evlilik dışı bir ilişkisinin daha olduğu öne sürüldü.

Şirketin 5 eski çalışanına dayandırılan haberde, Huang'ın Nvidia Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Haberde, "Huang-Powell ilişkisinin şirket içinde konuşulduğu" ancak daha önce basına yansımadığı aktarıldı.

Korumaların "gizlilik" talebi

Huang ve Powell'ın Nvidia'nın, California eyaletinin San Jose kentinde bir otelde mart ayında düzenlediği konferansa katıldığı belirtilen haberde, çevredeki bir kişinin cep telefonuyla ikilinin "samimi görüntülerini" kaydettiği ifade edildi.

Haberde, Huang'ın korumalarının, telefonuyla kayıt yapan kişiden "gizlilik sözleşmesi" imzalamasını talep ettiği aktarıldı.

İkilinin halihazırda başkalarıyla evli olduğu anımsatılan haberde, Powell'ın, 2008'de işe girdiği Nvidia'da çip teknolojisinin yükseköğretim ve sağlık alanlarında kullanılmasına yönelik programları yönettiği belirtildi.

Nvidia CEO'sunun Çin ajanı olduğu öne sürülen kişiyle ilişkisi

NYT gazetesinin 29 Ekim'de yayımladığı haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Jensen Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade ederek, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini belirtmişti.

Pekin yönetimi, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı değerlendirilen Çinli iş insanı Alice Huang'la ilişkisi olduğuna ilişkin ABD medyasına yansıyan iddiaları reddetmiş, bunları Çin'e karşı "karalama kampanyası" olarak nitelendirmişti.