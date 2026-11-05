NYT, Trump danışmanlarının ara seçim öncesi 'İsrail'e sığınma' şaka yaptığını iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

NYT, Trump danışmanlarının ara seçim öncesi 'İsrail'e sığınma' şaka yaptığını iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

New York Times, Trump'ın danışmanları James Blair ve Tony Fabrizio'nun ara seçim öncesi görüntülü görüşmede 'İsrail'e sığınma' şakası yaptığını iddia etti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetti.

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının, Kongre ara seçimleri öncesi yaptıkları videolu görüşmede seçimleri kaybetmeleri halinde " İsrail'e sığınma" şakası yaptığını iddia etti.

New York Times'ın haberine göre ismi paylaşılmayan kaynaklar, Trump'ın, ara seçim stratejisini planlama görevini üstlenen danışmanı James Blair ve anketlerden sorumlu danışmanı Tony Fabrizio'nun aralarında bulunduğu danışmanlarıyla görüntülü görüşme yaptığını belirtti.

Kaynaklar, Blair'in, "En azından (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Bibi kazandı. O bizi korur." diye şaka yaptığını, Fabrizio'nun ise "Belki İsrail'e sığınma hakkı alabiliriz." şeklinde karşılık verdiğini iddia etti.

Seçim gecesi Trump ile konuşan bir kişi ise ABD Başkanı Trump'ın Demokratlar'ın kazandığını görmesinin ardından "İran'la savaşa girmeseydik ara seçimlerde ne olurdu?" diyerek durumu sorguladığını öne sürdü.

Öte yandan, Fabrizio'nun parti içinde yürüttüğü ankette 41 puanlık farkla ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in haziranda İran'la müzakere ettiği anlaşma teklifi desteklenirken, katılımcıların yüzde 67'si, bu anlaşmanın yakıt fiyatlarını düşüreceği görüşünü paylaştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhuriyetçiler, hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetti.

Kaynak: AA
The New York TimesDonald TrumpNew YorkPolitikaGüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı Hücre evinden cephanelik çıktı Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık karışınca Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık karışınca Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 12:40:49. #.0.2#
SON DAKİKA: NYT, Trump danışmanlarının ara seçim öncesi 'İsrail'e sığınma' şaka yaptığını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android