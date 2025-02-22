O'Neill, Trump'ı Protesto İçin Etkinliği Boykotta - Son Dakika
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O'Neill, Trump'ı Protesto İçin Etkinliği Boykotta

Kuzey İrlanda Başbakanı O'Neill, Trump'ın Gazze politikalarını protesto etmek için etkinliğe katılmayacak.

22.02.2025 02:16
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Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Michelle O'Neill, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze politikasını protesto etmek amacıyla Beyaz Saray'daki Aziz Patrick Günü etkinliklerine katılmayacağını açıkladı.

O'Neill, İrlanda'daki Sinn Fein partisi lideri Mary Lou McDonald ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlediği basın toplantısında, "Filistin halkının yaşadığı acılara tanık olurken hepimiz büyük üzüntü duyuyoruz. ABD Başkanı'nın Filistin halkının Gazze'den kitlesel şekilde sürgün edilmesine yönelik son açıklamaları göz ardı edilemez." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı, Sinn Fein lideri Mary Lou McDonald ile Beyaz Saray'daki Aziz Patrick Günü etkinliklerine katılmama yönündeki ortaklaşa kararın kolay alınmadığını vurgulayarak, "Ancak hepimizin adaletsizlik karşısında sesimizi yükseltme sorumluluğumuz var." dedi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ise bu gün dolayısıyla Beyaz Saray'daki kutlamalara katılacak.

Martin, bu ay başında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile geniş bir konu yelpazesinde görüşmeler yapacağını belirtmişti.

İrlanda'nın koruyucu azizi kabul edilen Patrick'in öldüğü 17 Mart, her yıl Hristiyanlığın İrlanda'ya geldiği gün olarak kutlanıyor. Dünya genelindeki İrlandalılar, Aziz Patrick Günü'nde İrlanda kültür ve mirasını da kutluyor.

İrlanda'nın milli günlerinden "Aziz Patrick Günü" kapsamında, hem Kuzey İrlanda'dan hem de İrlanda'dan siyasi liderler geleneksel olarak ABD'ye gidiyor.

Kaynak: AA

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