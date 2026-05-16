O Ses Trakya 2 Finali Yapıldı

Trakya Üniversitesi 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri "O Ses Trakya 2" finaliyle tamamlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki topluluk stantlarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Sezer ve Hatipler, burada öğrencilerle voleybol da oynadı.

Şenliklerin son gününde "O Ses Trakya 2" finali gerçekleşti.

Etkinlikte 27 yarışmacı arasından finale kalan Emir Çil, Çisem Antik, Doğa Aşıkçı ve Arda Güler şarkılar seslendirdi.

Şenliklere katılanların Kampüs 4.0 uygulaması üzerinden yaptığı oylamayla Emir Çil birinci seçildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Çil'e kupa ve altın, diğer yarışmacılara da plaket verdi.

Tan, şenliklerin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.