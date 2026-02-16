Obama Uzaylılarla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
Obama Uzaylılarla İlgili Açıklama Yaptı

16.02.2026 12:18
Barack Obama, uzaylıların varlığına dair kanıt görmediğini belirtti, istatistiksel olasılık dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, uzaylıların gerçek olduğunu söylemesinin ardından yaptığı açıklamada, "istatistiksel olarak" dünya dışı varlıkların gerçek olabileceğini kastettiğini ve bu varlıkların dünyayla temasa geçtiğine ilişkin kanıt görmediğini belirtti.

Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, katıldığı podcast programından bir kesit paylaşarak uzaylılarla ilgili sosyal medyada geniş yankı bulan sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sunucunun hızlı sorular sorduğu kısma ayak uydurmaya çalıştığını vurgulayan Obama, "İstatistiksel olarak evren o kadar geniş ki başka yaşam (formu) olması ihtimali yüksek." ifadesini kullandı.

Obama, farklı yaşam formları olsa da güneş sistemleri arasındaki mesafenin çok olması nedeniyle Dünya'nın uzaylılar tarafından ziyaret edilmiş olma ihtimalinin "düşük" olduğunun altını çizdi.

Eski ABD Başkanı Obama, "Ben, başkanlık dönemimde dünya dışı varlıkların bizimle temasa geçtiklerine ilişkin hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten." ifadelerine yer verdi.

Obama, katıldığı podcast yayınında yaptığı açıklamada, uzaylıların gerçek olup olmadığına ilişkin soruya "Gerçekler ama ben görmedim." yanıtını vermişti.

Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse işaret eden Obama, "ABD Başkanı'ndan bile gizlenen büyük bir komplo yoksa (uzaylılar) yer altında bir tesis de bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

