Obeziteye Dikkat Çeken Kısa Film Yarışması

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında obeziteye yönelik toplumsal ön yargıları, sinemanın gücüyle dönüştürmeyi hedefleyen "Taşıdığımız Hikayeler-Obezitenin Görünmeyen Yüzü" kısa film yarışmasını hayata geçirdi.

Obeziteyle mücadele eden bireylerin yaşadıklarına ayna tutulması ve medyadaki basmakalıp temsillerin yerine empati odaklı, insanı merkeze alan hikayelerin ön plana çıkarılması hedeflenen ve üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan projenin tanıtımı Hilton İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirildi.

Toplantıya video mesajla katılan TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, obezitenin 200'ü aşkın hastalığa neden olabildiğine dikkati çekerek, "Dünya Obezite Günü'nün önemi, obezitenin öneminden geliyor. Sıklığı giderek artan bir hastalık, neredeyse 2035'te dünya nüfusunun yarısı kadar fazla kilolu ve obezitesi olan insan olacağı öngörülüyor. Umarım, Taşıdığımız Hikayeler ile bu görünmeyen yüzü ve ön yargıları önümüzdeki günlerde değiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Obezite sadece bir irade meselesi değil"

TOAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, dernek olarak obezite farkındalığını artırmak, obezitenin kronik, süregelen birçok başka hastalığa yol açan ama tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu topluma anlatabilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu yıl 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde özellikle çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi konusuna önem verildiğini dile getiren Yazıcı, tıbbi faktörlerin yanı sıra psikolojik, sosyal ve ekonomik etkenlerin de obezitenin artmasına neden olduğunu anlattı.

Yazıcı, medyadaki temsillerin de halen tek boyutlu ve sınırlı olduğunun altını çizerek, "Obezite sadece bir irade meselesi değil ancak toplumda maalesef böyle görülüyor. İnsanlar sadece kiloları nedeniyle çekirdek aileden tutun okullara, iş yerlerine, hatta sağlık profesyonellerine kadar çok ciddi ön yargılarla karşılaşıyor. Bu yarışmayla geleceğin iletişimcilerini ve sinemacılarını bu yerleşik klişeleri sorgulamaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Düşünce değişirse dil değişir, dil değişirse toplum değişir"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Sezgin Emüler de medyanın ve sinemanın algı yönetimindeki gücüne vurgu yaparak, "O yüzden biz düşündük ki taşıdığımız hikayeleri bir kısa film yarışmasına dönüştürelim. Gençler ne düşünüyor, bu hikayeleri nasıl taşıyıp nasıl dile getiriyor, bunu değerlendirelim ve toplumun dilini, bakış açısını iletişim diliyle değiştirmek için hep birlikte adım atalım." görüşünü paylaştı.

Obezitenin medyada irade eksikliği, dalga geçilecek veya aşağılanacak kişi kalıplarıyla sunulduğunu vurgulayan Öztürk, "Düşünce değişirse dil değişir, dil değişirse toplum değişir. O yüzden hepinizi bu üniversiteler arası kısa film yarışmasını gençlere duyurmaya davet etmek istiyorum." dedi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ruken Öztürk ise yarışma jürisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sinemanın çok güçlü bir araç olduğunu vurgulayan Öztürk, "Ne tür bir müzik seçtiğiniz, kamerayı nerede konumlandırdığınız, nasıl bir açı seçtiğiniz, ses kuşağı, kurgusu, bunların hepsi sinemada anlam oluşturan araçlar. Ama biz bir diziyi ya da filmi izlerken, işte şöyle çektiği için böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum demiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, yarışmanın üniversitelerin özellikle iletişim, güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakültelerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilere açık olduğuna işaret ederek, "Öğrencileri de çok özgür kılacak. Geleceğin sinemacılarının, medya sektöründe çalışacak öğrencilerin gözünden bunu görmek çok heyecan verici. Neler gelecek gerçekten çok merak ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya katılan Lilly Türkiye Genel Müdürü Ryan Edward Dawson da projeye destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İnanıyoruz ki bu yarışma obeziteye dair yerleşmiş ön yargıları, toplumsal damgalamayı ve kabulü değiştirecek, insanı merkeze alan hikayeleri öne çıkaracaktır." dedi.

Jüri koltuğunda önemli isimler yer alıyor

Genç sinemacıların obeziteyle mücadele eden bireylerin hikayelerini beyaz perdeye taşıyacağı yarışmanın jüri başkanlığını, yönetmen Pelin Esmer üstlenecek. Jüride Prof. Dr. Ruken Öztürk, Prof. Dr. Deniz Sezgin Emüler ve Prof. Dr. Dilek Yazıcı da görev alacak.

Türkiye'deki üniversitelerin iletişim, güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakültelerinde okuyan öğrenciler, 19 Nisan'a kadar yarışmaya başvurabilecek.

Yarışmanın ödül töreni ise 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Obezite Kongresi'nin ikinci günü olan 13 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.