Obruk Şelalesi Yeniden Çağlamaya Başladı - Son Dakika
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Obruk Şelalesi Yeniden Çağlamaya Başladı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi, son yağışların ardından yeniden akmaya başladı. Saimbeyli Belediye Başkanı, doğa tutkunlarını bölgeye davet etti.

28.03.2025 10:13  Güncelleme: 10:22
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Obruk şelalesi çağlamaya başladı

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi son dönemde etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından çağlamaya başladı.

Adana sıcaklarında doğa tutkunlarını kaçış noktası olan endemik mavi kelebekleri, kiraz çiçekleriyle dikkat çeken Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi yeniden akmaya başladı. Şelalenin akmaya başlamasıyla birlikte çevresindeki mesire alanı da kamp ve piknikçiler için yeniden düzenlenip ziyaretçiler için hazırlandı.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal'da bayram tatilinde kamp ve doğa tutkunlarını ilçeye davet etti. Başkan Dal: " Obruk Şelalemiz Saimbeyli'miz de saklı bir cennet doğanın bize hediyesi. Berrak suların coşkuyla aktığı, tarihle iç içe geçen Obruk şelalesi doğal güzellik değil bir mirastır. Saimbeyli'nin temiz havası ve doğanın hediyelerini izlemeye herkesi davet ediyoruz. Bugüne kadar hak ettiği değeri göremeyen şelalemizi bu yıl bahar ve yaz sezonuna hazırladık. Yeni projeler ile bölgenin hak ettiği değeri görmesi için çalışmalarımız sürüyor. Doğa tutkunlarını ilçemize bekliyoruz" dedi.

Obruk Şelalesi Yeniden Çağlamaya Başladı
Kaynak: İHA

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