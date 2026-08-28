Obrukta Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
Siirt'te obrukta mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
SİİRT'in Kışlacık köyünde obrukta mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, merkeze bağlı Kışlacık köyünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir keçinin kırsalda oluşan obruk içerisinde mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda obruk içerisindeki oyuğa ulaşan ekipler, keçiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen keçi sahibine teslim edildi.
Keçinin kurtarılma anları ise AFAD Başkanlığı'nın sanal medya hesabından paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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