Ocak'ta Karsız Dinek Dağı

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Aynı tarihte, aynı yerde iki farklı mevsim: Ocak ayları art arda karsız geçiyor

-Bin 744 rakımlı Dinek Dağı, 2023 ve 2024 yıllarında olduğu gibi bu Ocak ayını da karsız geçiriyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bulunan bin 744 rakımlı Dinek Dağı, 2023 ve 2024 yıllarında olduğu gibi bu Ocak ayında da karsız manzarasıyla dikkat çekti. Aynı tarihlerde çekilen görüntüler, Ocak aylarının art arda karsız bir kış geçtiğini ortaya koyuyor.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi sınırlarında bulunan bin 744 rakımlı Dinek Dağı, Ocak ayını kar yağışı olmadan geçiriyor. Ocak ayında bölgeye en son 2022 yılında kar yağdı. 2023 ve 2024'ün Ocak aylarında kar görülmeyen Dinek Dağı'na bu ayda kar yağmadı. Karsız manzarasıyla dikkat çeken bölgenin en yüksek rakımlı dağı, dron ile havadan görüntülendi. Güneşli havanın etkili olduğu bölgede vatandaşlar doğayla iç içe güzel bir gün geçirdi. Salıncakta sallananlar, ata binenler ve gölet kenarında piknik yapanlar güneşli havanın keyfini çıkardı.

"Ocak ayındayız ama güneşli bir hava var"

At antrenörü Fatih Kayabaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocak ayında kar yağışı görmediklerini ifade etti. Kayabaş, "1744 rakımlı Dinek Dağı'nda 4 yıldır görev yapıyorum. Ocaklarda kar yağmadı. Ocak ayındayız ama güneşli bir hava var. Bu havayı da değerlendirmek isteyen misafirlerimiz var. At binmeye geliyorlar. Aynı zamanda piknik yapıyorlar. Tesisimiz halka açık olduğu için rahatlıkla buradan faydalanabiliyorlar. Gönül kar görmek istiyor ama yağmadı. Sabırsızlıkla yağmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte tesise gelen Metin Varlı, "Ocak ayı olmasına rağmen kar yağmadı. Yağmur da yok ama aileler buraya gelip hem at biniyor hem piknik yapıyor. Kar yağdığı zaman da çok eğlenceli oluyor" diyerek bölgenin güzelliklerine dikkat çekti.

15 tatilde ailesiyle birlikte Dinek Dağı'na eğlenmek için geldiklerini anlatan Zeynep Varlı, "Hava çok güzel, kış pek yaşanmıyor. Normalde buraya kar topu oynamaya geliyorduk ama bu kez at bindim ve salıncakta sallandım. Çok eğlenceli vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Poyraz Üzümlü, "Ata bindim. Hava güzel ama kar olsaydı daha güzel eğlenirdik" derken, Efe Yıldırım ise, "Aile ortamı olsun, gezilecek ortam olsun her şey çok güzel" diye konuştu.

Ankara'dan gelen Ece Ekici ise, "Kar yağsa daha da güzel olurdu ama atlar çok güzel. Burayı çok beğendik" dedi.