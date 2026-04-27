Öcalan'dan Demokratik Birlik Konferansı'na Mesaj

Demokratik Birlik İnisiyatifi'nin Amed'de düzenlediği konferansa Abdullah Öcalan mesaj gönderdi. Mesajda, toplumların varlığını sürdürebilmesi için çağın gerçeklerine göre dönüşmesi gerektiği belirtildi. Kürtlerin uzun yıllardır inkar ve baskı politikaları nedeniyle bu dönüşümü gerçekleştiremediği ifade edildi. Öcalan, Kürt toplumunun demokratik modern bir toplum haline gelmesi için siyaset, ekonomi, eğitim gibi alanlarda kendi iradesini ortaya koyması gerektiğini vurguladı. Demokratik birliğin, şiddet ve dayatma değil, demokratik siyaset ve hukuk zemininde mümkün olduğunu belirtti. Aşiretçi ve kabileci yapıların bu sürecin önünde engel olduğunu, bu zihniyetle yüzleşilmesi gerektiğini söyledi. Öcalan, kapsamlı bir demokratik birlik kongresinin toplanmasının acil bir görev olduğunu ifade etti.