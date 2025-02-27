Öcalan'ın Çağrısına Bölgesel Aktörlerden Yanıt Geldi: Çağrı Sdg'yi Kapsamıyor

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(ANKARA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya çağrısına destek verdi. SDG lideri Mazlum Abdi ise Öcalan'ın çağrısına destek verirken çağrının " Suriye'deki Kürtleri kapsamadığı" yorumunda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya çağrısına destek verdi. Türkiye'deki barış sürecine tam destek verdiğini belirten Neçirvan Barzani, sürecin başarıya ulaşması için her türlü yardım ve işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. Barzani, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yönetimi, iktidara geldikleri ilk günden itibaren barış için zemin hazırlayan açık bir vizyon ortaya koydular. Bu çabalarını saygı ve takdirle karşılıyoruz" dedi.

IKBY'nin önde gelen siyasi partilerinden Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani de Öcalan'ın çağrısını destekledi. Talabani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu çağrıyı hep birlikte kabul etmeli ve barışa ulaşmak için pratik adımları hızla atmalıyız. Kürtler ve Türkler arasındaki ortak yaşamı ve kardeşliği güçlendirecek her adımı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Öcalan'ın çağrısını örgüte yakınlığı ile bilinen basın kuruluşlarına değerlendirdi. Müslim, "Şimdi sıra Türkiye'de, onlar hangi adımı atacaklar. Önderlik nasıl tüm sorumluluğu üstleniyorsa, Türk devleti de sorumluğu üstlenmeli..." dedi. Suriye'nin kuzeydoğusundaki aktörlerle çağrıyı değerlendireceklerini ve bir yol haritası çizeceklerini belirten Müslim, şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlükler gelişirse biz de silahlarımızı elbette kenara bırakabiliriz. Önder Öcalan bunu da PKK'nin kongresine bıraktı. Kongreyi toplayıp gerekli görürlerse silah bırakıp kendilerini feshedecekler. Silah bırakma kararı partinin alacağı karardır. Kendilerini fesh etme kararı yine PKK'ye aittir. Önder Öcalan bu sorumluluğu alacağını söylüyor. Önderlik 'kararı kongrede siz alın' diyor. Şimdi Türkiye'nin alacağı kararlar var. Kuzey ve Doğu Suriye olarak durumumuz farklıdır. Suriye Rejimi ile ne yapacağımıza dair yöneticilerimiz oturup kararlarını vereceklerdir."

ABD destekli SDG lideri Mazlum Abdi, Washington'daki bir basın kulübünün toplantısına video konferans yoluyla katılırken Öcalan'ın çağrısının "Suriye'deki Kürtlerle ilgili olmadığını Türkiye'nin iç politikasıyla ilgili olduğunu" söyledi. Abdi SDG'nin silah bırakmayacağını belirtti.