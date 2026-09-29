OCHA'da insani sektör direktörlüğü ve Cenevre Ofisi Başkanlığı Güllüoğlu'na verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OCHA'da insani sektör direktörlüğü ve Cenevre Ofisi Başkanlığı Güllüoğlu'na verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, BM OCHA'da insani sektör direktörlüğü ve Cenevre Ofisi Başkanlığına getirildi. İnsani yardım, afet yönetimi ve halk sağlığı alanında 20 yılı aşkın deneyimi olan Güllüoğlu, daha önce Türk Kızılay Genel Müdürü ve AFAD Başkanıydı.

Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Sektör Bölümü Direktörü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanı olarak atandı.

OCHA'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Güllüoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher tarafından örgütün İnsani Sektör Bölümü Direktörlüğü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanlığı görevlerine getirildi.

OCHA açıklamasında, Güllüoğlu'nun "insani yardım faaliyetleri, afet yönetimi ve halk sağlığı alanlarında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olduğu" kaydedildi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 44 yaşındaki Güllüoğlu, aile hekimliği, insani yardım ve Avrupa Birliği (AB) projeleri alanlarında eğitim aldı.

Filistin, Suriye, Somali, Kenya ve Ürdün gibi kriz bölgelerinde sivil toplum kuruluşları bünyesinde gönüllü doktorluk yapan Güllüoğlu, daha önce Türk Kızılay Genel Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı olarak görev üstlendi.

Güllüoğlu, 2021-2024 yıllarında Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi olarak görev yapmasının ardından, son olarak Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarının etkin ulaştırılması ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Türkiye'nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Kaynak: AA
Mehmet Güllüoğluİnsan HaklarıDış PolitikaGüllüoğluPolitikaKızılayGüncelDünyaAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Galatasaray’daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor
CHP, Çin’de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.’nin partiyle ilişiğini kesti CHP, Çin'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin partiyle ilişiğini kesti
Kimse beklemiyordu Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar "Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
22:03
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
21:55
İmzalar atıldı Beşiktaş’a 18’lik genç yetenek
İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek
21:42
Dursun Özbek, Ali Koç’un koltuğuna oturdu
Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 22:34:05. #7.12#
SON DAKİKA: OCHA'da insani sektör direktörlüğü ve Cenevre Ofisi Başkanlığı Güllüoğlu'na verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei