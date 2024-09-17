Oda Müziği Festivali Quatuor Ebene ile Sona Erdi - Son Dakika
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Oda Müziği Festivali Quatuor Ebene ile Sona Erdi

4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, Quatuor Ebene konseriyle kapanacak.

17.09.2024 11:51
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4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, yarın akşam sahne alacak Quatuor Ebene'in konseriyle son bulacak.

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festivalin kapanış konseri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde, Joseph Haydn, Benjamin Britten ve Ludwig van Beethoven'ın bestelerinden oluşan seçkin bir program müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Oda Müziği Festivali Quatuor Ebene ile Sona Erdi - Son Dakika

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