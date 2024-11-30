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Kredi kartı ödemelerinde limit değişti

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tebliğle birlikte, tüketicilerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapmaları gereken zorunlu ödeme limiti 7 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Yabancılarla yapılan işlemler ve belgeleme zorunluluklarında da değişiklikler yapıldı.

30.11.2024 10:48
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Tüketiciler için mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu 7 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ZORUNLU TUTAR YÜKSELTİLDİ

Buna göre, tüketiciler için 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması uygulamasında zorunlu tutar 30 bin liraya çıkarıldı. Tebliğde yer alan örneklerdeki tutarlarda da düzenleme yapıldı.

YABANCILARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

Öte yandan, belgeleme zorunluluğu kapsamında (mükellef olmayanlar hariç) yabancılar ve Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğunda da değişikliğe gidildi.

Uygulama kapsamında, düzenlenecek faturalarda yabancıların veya Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerin pasaport numaralarının yazılması şartı bulunuyor. Düzenlemeyle artık pasaportların bir suretinin de faturanın ekine konulması gerekmeyecek.

Tahsil edilen tutarların, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırılması zorunluluğu da aranılmayacak.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kredi kartı ödemelerinde limit değişti - Son Dakika

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