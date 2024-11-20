Ödemiş Belediye Başkanı Turan: Ödemiş\'i Geleceğe Hazırlıyoruz

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(İZMİR) - Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, kentte yapılan birçok çalışmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştiğini ifade ederek; "Kent genelinde yapılan alt ve üst yapı çalışmalarıyla Ödemiş'i geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda ilçe merkezinde yağmur suyu iletim hattı çalışmalarını gerçekleştiren İZSU, Süleyman Demirel Mahallesi'nde bin 500 metre uzunluğunda yeni bir çalışmaya başladı.

İZSU Ödemiş Teknik Şube Müdürü Koray Yapıcı ile çalışmaları yerinde inceleyen Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan; "Yoğun yağışların olduğu günlerde üst kotlarda bulunan mahallelerden akan yüzeysel sular, Şehit Adnan Menderes Bulvarı'ndan ilerleyerek, Saraçoğlu, Yayla ve Gazi Caddesinde toplanarak göllenmeler oluşturmaktadır. Bu sorunu İZSU yetkililerimize ilettik. Kısa bir sürede çözüm bularak çalışmalara başlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ve İZSU çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Büyükşehirden aldığımız destekle kent genelinde yapılan alt ve üst yapı çalışmalarıyla Ödemiş'i daha ferah bir geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Bin 500 metre uzunluğunda yapılacak proje kapsamında 1000 ve 800 milimetre borular ile ana kollektör, ara kol yağmur suyu hatları ve ızgara imalatı çalışmaları yapılacak. Ayrıca etaplar halinde devam eden çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde Cumhuriyet, Umurbey ve Emmioğlu Mahallelerinde yağmur suyu hattı döşenecek.