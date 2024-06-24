Ödemiş Belediyesi Davut Dede Şenliği düzenledi - Son Dakika
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Ödemiş Belediyesi Davut Dede Şenliği düzenledi

Ödemiş Belediyesi Davut Dede Şenliği düzenledi

Ödemiş Belediyesi tarafından organize edilen Davut Dede Şenliği, 700 yıllık geleneği yeni nesillere aktarma amacıyla gerçekleştirildi. Şenlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Turan, şenliğin önemli bir miras olduğunu vurguladı.

24.06.2024 12:44  Güncelleme: 13:18
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(İZMİR) - Ödemiş Belediyesi'nin organize ettiği Davut Dede Şenliği yapıldı. Şenlikte konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, 700 yıldır yaşatılan Davut Dede Şenliği'ni yeni nesillere bir miras olarak aktarmanın gururu içerisinde olduklarını ifade etti.

Konaklı Mahallesi'nde her dini bayramın bir hafta sonrası aynı gün kutlanan bir Davut Dede Şenliği yapıldı. Şenliğe; Belediye Başkanı Mustafa Turan, CHP İlçe Başkanı Bülent Eker, meclis üyeleri, oda başkanları, geçmiş dönem belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Mustafa Turan şenlikte yaptığı konuşmada, şenliğin gelecek nesillere aktarılacak önemli bir miras olduğunu belirterek, şunları söşledi:

"700 yıldır yaşatılan Davut Dede Şenliği'ni yeni nesillere bir miras olarak aktarmanın gururu içerisindeyiz. Bayramlar, gencerler, şenlikler, festivalleri bizim örf adet ve geleneklerimizin bir parçası. Tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Ödemiş çevresi de bu anlamda son derece zengin bir mirasa sahiptir. Asırlar boyunca Adagüme'de Ramazan ve Kurban Bayramlarımızı takip eden haftada düzenlenen Davut Dede Şenliği bizlere köklü ve güçlü geçmişimizin önemli bir mirasıdır. Konaklı Belediyesi döneminde de yaşatılan bu köklü geleneğe bugün Ödemiş Belediyesi olarak sahip çıkmanın, Konaklılı hemşehrilerimizle birlikte yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Programda Konaklı Mahallesi Kadın Tiyatrosu tarafından hazırlanan tiyatro katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Bedia Akartürk şenliğe renk kattı

Ödemiş'te yaşamını sürdüren Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Ödemişli ses sanatçısı Tayfun Tekeli'nin sahne aldığı programda Bedia Akartürk de türküleriyle şenliğe renk kattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ödemiş Belediyesi Davut Dede Şenliği düzenledi - Son Dakika

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