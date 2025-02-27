Ödemiş Belediyesi 'Efe Kart' Uygulamasıyla Destek Sağlayacak

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(İZMİR) - Ödemiş Belediyesi "Efe Kart" uygulamasıyla ekonomik krizden etkilenen çok sayıda kişiye aylık nakdi destek sağlanacak.

Ödemiş Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında "Efe Kart" uygulamasının hayata geçirdi. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak, sosyal yardım ve sosyal hizmet sunmak amacıyla "Efe Kart" uygulamasına başlıyor. Konuyla ilgili Vakıf Bank yetkilileri ile protokol imzalayan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, ilçedeki sosyal yardımların artarak devam edeceğini belirtti.

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Ülkedeki ekonomik krizden çok kişide vatandaşın etkilendiğini belirten Başkan Turan; ". Ödemiş Belediyesi olarak, dar gelirli ve alım gücü düşük vatandaşlar için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlçemizde yoksulluğa karşı mücadele kapsamında vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Ağustos ayında Kent Lokantasını açtık, sabahları ücretsiz sıcak çorba ikramımızla vatandaşlarımızın bir öğünü karşılayarak destek olmaya çalışıyoruz. "Efe Kart" ile geçim sıkıntısı çeken çok sayıda kişiye yardım elimizi uzatacağız. Müracaatlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müzce alınacaktır. Bayram öncesi dağıtacağımız kartlarla her ay nakdi destek sağlayacağız" dedi.