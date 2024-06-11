Ödemiş Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Sürdürüyor

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(İZMİR)- Ödemiş Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Turan, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bir bayram yaşaması için ilgili ekiplerin Bayram boyunca hizmete verileceğini ifade etti.

Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince yapılan hazırlıklar hakkında genel bilgiler veren Başkan Mustafa Turan, "Kurban Bayramında oluşabilecek olumsuzluklar için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Temizlik, veterinerlik, zabıta, fen işleri, park ve bahçeler müdürlüğü gibi ilgili ekiplerimiz bayram süresinde de hizmet verecek. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle gönül rahatlığı içinde bir bayram yaşamasını istiyoruz" dedi.

Hayvan pazarı açıldı

Bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı'nda Kurban bayramı için hazırlıklar tamamladı ve 11 Haziran tarihinden itibaren satışlar için açıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ödemiş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinde gerekli kontroller yapılarak, alıcı ve satıcının buluşma noktası olan pazardan vatandaşlar gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecekler.

Kurban kesim yerleri belirlendi

Kurban kesimi için 10 yer belirlendi. Buna göre vatandaşlar; İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Et Entegre Tesisi, Ödemiş Belediyesi Kasap Hali, Ödemiş Belediyesi Hayvan Satış Yeri, Birgi Mahallesi İmam-ı Birgivi Kurban kesim yeri, Bozdağ Mahallesi Otoparkı Kurban kesim yeri, Müftülük Sitesi Kurban Kesim yeri, Bademli Mahallesi Mezbahanesi Kurban Kesim Yeri, Ovakent Mahallesi Kapalı Pazar yeri Kurban kesim yeri, Ovakent Mahallesi Mezbahanesi Kurban kesim yeri, Gölcük Mahallesi Belediye Hizmet Birimi'nde kesim yapabilecek. Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince kurban kesimlerinde gerekli denetimleri sağlayacak.

Temiz bir Ödemiş için ekipler çalışıyor

Temizlik ekipleri bayram öncesi ve bayram süresince hayvan pazarı ve hayvan kesim yerlerinde gerekli çalışmaları yapacak. Hayvan kesim yerlerinde atıklar için 15 metreküp hacminde portatif seyyar konteynerler yerleştirilirken, şehrin bazı noktalarında ek konteynelerle takviyeler yapılacak. Biosun ekipleri bayram öncesi 99 mahallenin çöpünü toplayacak ve bayram süresince ek araçlalar çöp toplama çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımız Alo Temizlik hattı 0 552 100 35 35 numaralı telefondan ulaşabilecekler.

Bayramlaşma Cuma günü yapılacak

Ödemiş Belediyesi'nin Kurban Bayramı için bayramlaşma töreni 14 Haziran Cuma günü Engelsiz Kahve'de yapılacak. Aykut Oray Sanat Sokağı'nda bulunan Ödemiş Belediyesi Engelsiz Kahve'deki tören saat 11: 00'de başlayacak.

Mezarlıklara ücretsiz servis

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Haziran Cumartesi (Arife günü), bayramın birinci ve ikinci günü Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmet Binası önünden Zungurlu ve Ahrandı Mezarlıklarına ücretsiz seferler düzenlenecektir.