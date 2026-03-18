Ödemiş\'te Çanakkale Deniz Zaferi\'nin yıl dönümü kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Hükümet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ödemiş Kültür Merkezi'nde devam eden programda ise öğrenciler tarafından oratoryo ve drama gösterisi sunuldu.

Programa Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

