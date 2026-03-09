Ödemiş\'te Cezaevi Personeline İftar

Ödemiş Kaymakçı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan personel ve ailelerinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Kurumun yemekhanesinde düzenlenen iftar programına, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Fatih İbiş, Ödemiş Adalet Komisyonu Başkanı Ali Sami Çetin, cezaevi personeli ile onların aileleri katıldı.

Etkinlikte, Çetin tarafından bazı personele başarılarından dolayı plaket takdim edildi.