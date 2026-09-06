Ödemiş'te düzenlenen rahvan at yarışlarında 117 at heyecanla yarıştı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle rahvan at yarışları düzenlendi. Günlüce Mahallesi'ndeki etkinlikte 9 kategoride yarışan 117 at, sahiplerine ödül getirdi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle rahvan at yarışları düzenlendi.
Günlüce Mahallesindeki etkinlikte çeşitli illerden 117 at yarıştı.
Yarışlar baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal a ve ithal b olmak üzere 9 kategoride yapıldı. Dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi.
Ödemiş At Yetiştiricileri ve Binicilik Derneği Kulübü Başkanı Hasan Aktaş, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
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