Ödemiş'te düzenlenen rahvan at yarışlarında 117 at heyecanla yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödemiş'te düzenlenen rahvan at yarışlarında 117 at heyecanla yarıştı

Ödemiş\'te düzenlenen rahvan at yarışlarında 117 at heyecanla yarıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle rahvan at yarışları düzenlendi. Günlüce Mahallesi'ndeki etkinlikte 9 kategoride yarışan 117 at, sahiplerine ödül getirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle rahvan at yarışları düzenlendi.

Günlüce Mahallesindeki etkinlikte çeşitli illerden 117 at yarıştı.

Yarışlar baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal a ve ithal b olmak üzere 9 kategoride yapıldı. Dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi.

Ödemiş At Yetiştiricileri ve Binicilik Derneği Kulübü Başkanı Hasan Aktaş, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Ödemiş Belediyesi, Etkinlik, Türkiye, Ödemiş, Güncel, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te düzenlenen rahvan at yarışlarında 117 at heyecanla yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Damatlığını giymeye gidiyordu Düğün günü yürek yakan kaza Damatlığını giymeye gidiyordu! Düğün günü yürek yakan kaza

21:03
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
20:36
Helal olsun sana Arda Güler Dünya yıldızlarını solladı
Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı
20:04
Barcelona’nın acıması yok Rakibi perişan ettiler
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 21:17:24. #7.13#
SON DAKİKA: Ödemiş'te düzenlenen rahvan at yarışlarında 117 at heyecanla yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement