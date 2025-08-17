Ödemiş\'te Jandarma Trafik ve KADES Bilgilendirmesi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri, trafik kuralları ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, Gölcük Mahallesi'nde kurdukları stantta vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekipler, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle karşılaşıldığında yapılacak işlemler konusunda KADES uygulamasını tanıttı, broşür dağıttı.
