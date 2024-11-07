Ödemiş'te Kan Bağışı Kampanyası Ödülleri Verildi

Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kan bağışı kampanyasına en fazla bağışçı getiren öğrencilere ödül verildi.

Kızılay Ödemiş Kan Bağış Merkezi, Ödemiş Atatürk İlkokulu ve Anaokulu iş birliğinde, okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasında en çok bağışçı getiren öğrenciler için ödül töreni yapıldı.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Ödemiş'in kan bağışında öncü bir ilçe olduğunu söyledi.

Ödemiş Atatürk İlkokulu Müdürü Orhan Sarıkaya da öğrenci, öğretmen ve velilerde kan bağışı bilincini oluşturmak, öğrencilerin Kızılay ile candan bağlılığını pekiştirmek, sürekli ve bilinçli kan bağışçısı olmalarını sağlamak için 16-18 Ekim'de kan bağışı kampanyası yaptıklarını ifade etti.

Okulda 10 yıldır kan bağışı kampanyası gerçekleştirdiklerini aktaran Sarıkaya, "İlk olarak 2017 yılında 59 ünite ile başladık. Bugüne kadar 2 bin 345 ünite kan bağışı sağladık." dedi.

Konuşmaların ardından 20 bağışçı getirerek birinci olan Mustafa Bekir Kavak ile ikinci Ahmet Arslan ve üçüncü İrem Avcı'ya ödülleri verildi.