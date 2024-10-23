İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Fikri T. (30) yönetimindeki 35 D 1811 plakalı minibüs, Ovakent Mahallesinde Emine Ç'nin (72) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Emine Ç. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Motosiklet-Minibüs Kazası - Son Dakika
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