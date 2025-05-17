Ödemiş\'te Okuma Yazma Kursu Sertifika Töreni

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Kaymakamlıkça yürütülen "Yarınlara İz Bırak" projesi kapsamında okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayanlar belgelerini aldı.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde, Özel Yürekler Kurs bahçesinde düzenlenen törende, öğretmenler Yasemin Tellioğlu ve Serap Alın birer konuşma yaptı.

Daha sonra Ödemiş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Günel ve Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Gürsoy tarafından kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.