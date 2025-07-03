İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale başlattı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Orman Yangını - Son Dakika
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