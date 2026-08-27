Ödemiş'te Orman Yangını
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzere bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA
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