Ödemiş'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı, biri ağır.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ovakent Mahallesi Yanıkkır mevkisinde Emre A'nın (27) kullandığı 35 CZH 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Emre A. ile otomobilde bulunan Aşkın B. (29) ve Recep B. ( 27) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Recep B'nin Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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