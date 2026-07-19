Ödemiş'te Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Ödemiş'te Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

Ödemiş\'te Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı
19.07.2026 20:50
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 23 yaşındaki sürücü yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Berkay S. (23) idaresindeki 35 BBP 820 plakalı otomobil, Küçükavulcuk Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ödemiş, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

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