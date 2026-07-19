İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Berkay S. (23) idaresindeki 35 BBP 820 plakalı otomobil, Küçükavulcuk Mahallesi'nde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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