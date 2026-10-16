Ödemiş\'te polis 257 öğrenciye güvenli internet ve siber zorbalık eğitimi verdi

Ödemiş'te polis 257 öğrenciye güvenli internet ve siber zorbalık eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Ödemiş'te polis, Güvenli İnternet Güvenli Gelecek projesi kapsamında 257 öğrenciye güvenli internet, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı eğitimi verdi. Mehmet Tevfik Ortaokulu ve Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki eğitimde öğrencilere broşür dağıtıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisler, öğrencilere güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek" projesi kapsamında, Mehmet Tevfik Ortaokulu ile Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 257 öğrenciye eğitim verdi.
Eğitimde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi personelince SİBERAY kapsamında güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konuları anlatıldı.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri de öğrencilere akran zorbalığıyla ve riskli internet ve sosyal medya kullanımıyla mücadele konularında broşür dağıttı.
Kaynak: AA
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