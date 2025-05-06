İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Hüseyin K.( 41) idaresindeki 45 P 0009 plakalı kamyonet, Horzum Mahallesi Darıovası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tarım işçilerinin, Çamyayla Mahallesi'ne fidan dikmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi - Son Dakika
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