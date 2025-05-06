Ödemiş'te Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi - Son Dakika
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Ödemiş'te Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi

Ödemiş\'te Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi

Ödemiş'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi, 7 kişi yaralandı.

06.05.2025 18:40
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Hüseyin K.( 41) idaresindeki 45 P 0009 plakalı kamyonet, Horzum Mahallesi Darıovası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tarım işçilerinin, Çamyayla Mahallesi'ne fidan dikmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi - Son Dakika

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