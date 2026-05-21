Ödemiş\'te Temizlik Projesi Başlatıldı

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ödemiş Belediyesi işbirliğinde başlatılan projeyle ilçedeki ormanlık alanlar başta olmak üzere, tarihi ve kültürel bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Başsavcı Mehmet Karabulut'un talimatıyla Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ahrandı Tepesi'nde çalışma yaptı.

Ödemiş Cumhuriyet Savcısı Fatih İbiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüğü bünyesinde bulunan hükümlü ve yükümlülerinin katkılarıyla kamu yararına yönelik çok sayıda sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildiğini söyledi.

Bugüne kadar Ödemiş'te önemli işbirlikleri yaptıklarını anlatan İbiş, "İmzalanan protokoller, oluşturulan güçlü altyapı, kurumsal hafıza ve yerleşmiş kurum kültürü sayesinde bu çalışmaların artarak devam edeceğine ve gelecekte de pek çok örnek projeye imza atılacağına olan inancım tamdır. Bu anlamlı çalışmalarda emeği ve katkısı bulunan tüm kurumlarımıza, kıymetli personelimize, hükümlü ve yükümlülerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Ahrandı Tepesi'ndeki temizlik çalışmalarının ardından 30 kişilik ekibin, Gölcük Gölü ve çevresindeki ormanlık alanlarda da temizlik çalışması yapacağı belirtildi.