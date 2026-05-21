Ödemiş'te Temizlik Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödemiş'te Temizlik Projesi Başlatıldı

Ödemiş\'te Temizlik Projesi Başlatıldı
21.05.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödemiş'te ormanlık ve tarihi bölgelerde temizlik çalışması yapıldı. Hükümlüler de katkı sağladı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ödemiş Belediyesi işbirliğinde başlatılan projeyle ilçedeki ormanlık alanlar başta olmak üzere, tarihi ve kültürel bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Başsavcı Mehmet Karabulut'un talimatıyla Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ahrandı Tepesi'nde çalışma yaptı.

Ödemiş Cumhuriyet Savcısı Fatih İbiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüğü bünyesinde bulunan hükümlü ve yükümlülerinin katkılarıyla kamu yararına yönelik çok sayıda sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildiğini söyledi.

Bugüne kadar Ödemiş'te önemli işbirlikleri yaptıklarını anlatan İbiş, "İmzalanan protokoller, oluşturulan güçlü altyapı, kurumsal hafıza ve yerleşmiş kurum kültürü sayesinde bu çalışmaların artarak devam edeceğine ve gelecekte de pek çok örnek projeye imza atılacağına olan inancım tamdır. Bu anlamlı çalışmalarda emeği ve katkısı bulunan tüm kurumlarımıza, kıymetli personelimize, hükümlü ve yükümlülerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Ahrandı Tepesi'ndeki temizlik çalışmalarının ardından 30 kişilik ekibin, Gölcük Gölü ve çevresindeki ormanlık alanlarda da temizlik çalışması yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te Temizlik Projesi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’taki faciadan acı haber Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor
İtalyan jant devi Türkiye’den çekiliyor İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor
Çay değil “fuhuş ocağı“ Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Belarus sınırında dron alarmı Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi

11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 11:30:39. #7.12#
SON DAKİKA: Ödemiş'te Temizlik Projesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.