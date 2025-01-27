Ödemiş\'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Seydi K'nin kullandığı 35 AGH 020 plakalı hafif ticari araç, Bozdağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 12 metrelik şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi olanaklarıyla araçtan çıkan sürücü ve yolcu konumundaki Aziz K, Mehmet Ali K, Munzur K. ve Ekin K. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.