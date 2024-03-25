Ödemiş'te trafik kazasında bir kişi yaralandı

Ödemiş'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer S. idaresindeki 35 ZYC 21 plakalı motosiklet, Eski Garaj Kavşağı'nda, A.Ç'nin kullandığı 35 TP 608 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Bakan Yumaklı, Ankara'nın tarım potansiyelini vurgulayarak, tarım projeleriyle desteklerin sağlandığını belirtti. Üretimde artışın önemine değinen Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti ve çiftçilere tohum dağıttı.
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