Ödemiş\'te Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan Nazire Kavaklı (62), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.45 sıralarında Akıncılar Mahallesi 2'nci Mahfel sokakta bulunan 2 katlı evin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, iki gündür kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Nazire Kavaklı'ya ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giren polis ekipleri, Kavaklı'yı hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Nazire Kavaklı'nın bir süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Kavaklı'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.