İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Türkmen Mahallesi'nde yabancı uyruklu İbrahim Şeyh Muhammet'e ait müstakil evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Yangın: 4 Kişi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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