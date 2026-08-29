Ödemiş'te Yangın: Zeytin ve Meyve Ağaçları Zarar Gördü
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede hasara yol açtı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.
Çaylı Mahallesi'nde zeytin ve çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle bahçelerdeki zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.
Kaynak: AA
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