Ödemiş'te Zeytin Bahçelerine Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangın, alevlerin zeytin bahçelerine sıçramasıyla kontrol altına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluktan zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İnönü Mahallesi'nde dere kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve Ödemiş Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.
İnönü Mahallesi Muhtarı Nihat Savuran, AA muhabirine, mahalle sakinleriyle ekiplere destek olmak için hortum yardımıyla yangına müdahalede bulunduklarını söyledi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
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