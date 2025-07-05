Ödemiş'teki Orman Yangınında 2 Orman İşçisi Şehit Oldu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangında şehit olan Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli dozer operatörü İbrahim Demir'in (39) ardından Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde çalışan şoför Ragıp Şahin (45) de tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Böylelikle Ödemiş'teki yangında şehit olan orman işçisi sayısı 2'e yükseldi.

Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda 2 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80) cesediyle karşılaştı. Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Yangında Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri de alevlere teslim oldu.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Ekiplerin yoğun mücadelesi sürerken; Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli dozer operatörü evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir, önceki gün Köseler Mahallesi civarında yangına müdahale ederken şehit oldu. Aynı yangın bölgesinde Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görev yapan şoför Ragıp Şahin de alevlerin arasında kalıp yaralandı.

DEMİR CENAZESİ KONYA'DA DEFNEDİLDİ

Şahin, İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Demir'in cenazesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından dün memleketi Konya'da toprağa verildi.

Ödemiş'te geniş bir alanı etkileyen yangın kontrol altına alınırken, İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi süren Ragıp Şahin, bugün şehit oldu. Böylelikle Ödemiş'teki yangında şehit olan orman işçisi sayısı 2'e yükseldi.