Ödemiş\'teki Yangında 81 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında dün hayatını kaybeden 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın cenazesi toprağa verildi.

Suçıktı Mahallesi'nde alevlerin sıçradığı evde yaşamını yitiren Erkan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına getirildi.

İbrahim Erkan'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve diğer protokol üyeleri ile Erkan'ın yakınları katıldı.

Olay

Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan hayatını kaybetmişti.