Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yapay Zeka ile Gastronomi Kültürünü Keşfediyor - Son Dakika
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Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yapay Zeka ile Gastronomi Kültürünü Keşfediyor

Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yapay Zeka ile Gastronomi Kültürünü Keşfediyor

Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Fransa, Meksika, İtalya ve İspanya'nın yemek kültürünü inceleyerek yapay zeka kullanarak öğrendiklerini okullarında uyguluyor. Öğrenciler, yapay zeka ile topladıkları bilgilerle sürdürülebilir ve sağlıklı yemek seçenekleri geliştiriyor ve bu reçeteleri tarif videolarına dönüştürüyor. Proje, diğer yabancı ülkelerin mutfak kültürleriyle devam edecek.

04.06.2024 10:27
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Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, yapay zeka kullanarak 4 ülkenin gastronomisini öğreniyor.

Yapay Zeka ile Gastronomi Kültürünü Keşfetmek projesinde Fransa, Meksika, İtalya ve İspanya ülkelerinin yemek kültürünü inceleyen öğrenciler, öğrendiklerini okullarında uyguluyor.

Yiyecek ve İçecek Bölümü Öğretmeni Mehmet Appak, projede teknolojiyi doğru ve bilinçli kullandıklarını ifade ederek, öğrencilerin teknolojiye ilgisini eğitim için değerlendirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin projede araştırma, sorgulama, analiz, sentez yaptığını, bunu yaparken de yapay zekadan faydalandıklarını aktaran Appak, "Bu sayede birçok mutfak kültürünü inceleme fırsatını yakalıyorlar." dedi.

Yiyecek ve İçecek Bölümü Öğretmeni Mehmet Keskin de öğrencilerin yapay zeka kullanarak topladıkları bilgilerle sürdürülebilir ve sağlıklı yemek seçenekleri geliştirdiklerini, geliştirilen reçeteleri de tarif videolarına dönüştürdüklerini anlattı.

Proje Fransa, Meksika, İtalya ve İspanya mutfağıyla ilgili çalışmalar tamamlandığında diğer yabancı ülkelerle devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yapay Zeka ile Gastronomi Kültürünü Keşfediyor - Son Dakika

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