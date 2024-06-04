Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yapay Zeka ile Gastronomi Kültürünü Keşfediyor

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Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, yapay zeka kullanarak 4 ülkenin gastronomisini öğreniyor.

Yapay Zeka ile Gastronomi Kültürünü Keşfetmek projesinde Fransa, Meksika, İtalya ve İspanya ülkelerinin yemek kültürünü inceleyen öğrenciler, öğrendiklerini okullarında uyguluyor.

Yiyecek ve İçecek Bölümü Öğretmeni Mehmet Appak, projede teknolojiyi doğru ve bilinçli kullandıklarını ifade ederek, öğrencilerin teknolojiye ilgisini eğitim için değerlendirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin projede araştırma, sorgulama, analiz, sentez yaptığını, bunu yaparken de yapay zekadan faydalandıklarını aktaran Appak, "Bu sayede birçok mutfak kültürünü inceleme fırsatını yakalıyorlar." dedi.

Yiyecek ve İçecek Bölümü Öğretmeni Mehmet Keskin de öğrencilerin yapay zeka kullanarak topladıkları bilgilerle sürdürülebilir ve sağlıklı yemek seçenekleri geliştirdiklerini, geliştirilen reçeteleri de tarif videolarına dönüştürdüklerini anlattı.

Proje Fransa, Meksika, İtalya ve İspanya mutfağıyla ilgili çalışmalar tamamlandığında diğer yabancı ülkelerle devam edecek.